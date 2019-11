72 orët e ferrit

Ju sugjerojme

Gazeta MAPO sjell një raport të plotë të një prej ngjarjeve më tronditëse të historisë sonë moderne. Tërmeti katastrofik nisi në orën 3 e 54 minuta të martën e 26 nëntorit, dhe vijoi me mbi 1 mijë lëkundje. 50 viktima, 900 të plagosur dhe mijëra banesa të shkatërruara. Pasojat që solli kjo tronditje dhe jeta me stresin e lëkundjeve që vijojnë, edhe pse të zbehta. Një atmosferë e 72 orëve të ferrit, ku pati edhe lajme të mira, 45 të mbijetuar që u shpëtuan, si dhe solidaritet të jashtëzakonshëm. Gazetarja Alessia Selimi sjell detaje nga Thumana, Durrësi dhe disa fshatra ku kamerat ende nuk kanë mbërritur.

*Realizuar nga fotografi Florion Goga









Mëngjesi i brishtë i 26 nëntorit nuk do të harrohet lehtë, të paktën jo nga shqiptarët. Nëntoka u trand, iu shugurua errësirës. E zhaurima e sendeve, diç përngjante me atë të njerëzve. Shpirtra të zbardhur dhe zbërdhulur, jeta kurrë më parë s’ish ndjerë kaq larg. Tërmeti nuk dëkoi vetëm themelet e betonuara. Si milingona të friguara, shumë dolën rrugëve, si për t’i shpëtuar banesës që nga bekim mund të kthehej në mallkim.

U terratis qielli, i Durrësit dhe Thumanës, shumë më shumë. Zukamë rrënojash! Oh, sa shumë jetë të marra njerëzish! Cara, Lala, Greku, Çupi, Reçi…, sa familje të shuara! Diena dhe Esila do të vallëzojnë me fustan të bardhë në parajsë, në qoftë se ekziston në të vërtetë një e tillë. Jetët e një nëne dhe një vogëlusheje 9-vjeçare, u shkërmoqën… “Mos më nxirrni, dua të vdes në krahët e vajzës sime”-këto ishin fjalët e një gruaje të ve, që s’ngurroi t’i bashkohej të bijës. Larg pallatit të shembur 6-katësh në lagjen numër 18 në Durrës, Diena ndërroi jetë nga një hemorragji gjatë rrugës për në spital.



Në Thumanë, një nga viktimat e tërmetit të frikshëm ishte edhe Kristian Preçi. Padrejtësisht, padrejtësisht! Ashtu sikurse edhe ishte burgosur. Përpara pak ditëve, 26-vjeçari fitoi lirinë, për ta humbur njëherë e mirë, këtu, në tokën e të gjallëve. Ashtu mraztë, u largua edhe një e moshuar. Zgafella e shpirtit të saj të lodhur, duket se kishte vendosur t’i ofronte të nipit një leksion të vyer. Jeta dhe dashuria, kanë përshkuar ngahera rrugë bashkë. Një tjetër person, i riu me mbiemrin Çuka, ndante me shumë gjasa të njëjtin mendim. Punonjësit e ushtrisë dhe forcave të kërkim-shpëtimit thonë se deri në momentin e fundit të jetës i riu fliste me ta, komunikonte dhe madje kishte kërkuar edhe një cigare, si për t’i ndjerë për të fundit herë shijen një “mëkati” të ëmbël. Çuka mundi të mbijetojë vetëm 17 orë. Historitë e këtilla, të trishta, jo të vetme, kanë pushtuar tashmë prej 72 orësh çdo hapësirë mediatike.

Ora shënon 12:00. Në hyrje të Thumanës, ndihet një aromë e rëndë. Shtëpia e Zotit, xhamia, është plasaritur dhe rrjepur. Nëqoftëse ekziston me të vertetë një parajsë, dora e tij e padukshme mund të cilësohet mjaft si e çuditshme. Një numër i lartë policësh, në përpjekje për të rregulluar qarkullimin rrugor, ushtrojnë presion. Jo me fjalë, jo me gjeste…Qentë duket se kanë humbur orientimin, ashtu sikurse edhe njerëzit. I sheh të dobët, të fishkur. Duket se, e ndjejnë se pak metra më tutje po përcillen dy familje, Caraj dhe Greku. Almiri, Erisa, Hasani, Fatmira dhe Anthi po qahen nga të afërmit e tyre. Me lot, çjerrje e pasthirrma grishëse. Një fëmijë, rreth moshës 10 vjeç, drejton njërin gisht në njoftimin e vdekjes. Ka shumë njerëz në rrugë, të cilët përplasen e shtyhen me njëri-tjetrin. Ka edhe trishtim, shumë trishtim. Por ka edhe luftë për mbijetesë.

Shumë pranë arkivoleve të tyre, ku i është vënë kapaku çdo gjëje, një burrë rreth të 40-tave ushton. “Ditën e djeshme e shënova emrin në listën e atyre që kanë nevojë për një çadër. Përse nuk më jepni një të tillë? Ju e pohoni që ma keni shënuar emrin, por jam shumë i sigurt që mund ta marr pas dy muajsh. Ju i mbani aty brenda, mos e mohoni diçka të tillë”- dëgjohet i revoltuar ai, duke debatuar brenda godinës së Njësisë Administrative. Të përhumbur, ka edhe nga ata që vetëm dëgjojnë. Një prej tyre duket se është farmacisti i zonës, i ndodhur pranë ngritjes së kampit të çadrave, ku pikasen fytyra të përhumbura, të lodhura. “Kam dëgjuar se ndihmat janë vjedhur përgjatë natës nga persona që nuk kanë pësuar asgjë nga tërmetet. Ja përse ndodhin përplasje të këtilla. Njerëzit janë të ngarkuar emocionalisht dhe psikologjikisht, nuk ua kanë besën as rrobave që kanë të veshur në trup”– thotë ai. Qentë e sipërpërmendur, shihen kudo dhe ngado. Mos nuhasin poshtërsitë? Nuk dihet!





Kapriçot e tokës u treguan të pamëshirshme edhe me Prezën, ndonëse për këtë të fundit askush nuk u kujtua. Mapo zgjodhi të ishte pranë tyre, për t’i dëgjuar…Fundja, të qenurit i vdekur për së gjalli, e tejkalon rëndesën e trupit të mërguar. Një tufë burrash, hijerëndë, veshur trashë, janë mbledhur bashkë. Midis tyre, dy sy të akullt afrohen drejt nesh. Zëulët, njihemi me Gëzim Gomshin. “Unë isha duke fjetur me tim shoqe. Moj bijë, s’paskemi hequr hiç gjë deri më tani! U ngritëm pupthi drejt derës, kur shohim se na ishte mbyllur. Kam qarë si fëmijë”-rrëfen Gëzimi, pa qenë nevoja e një pyetjeje. “Më kanë mohuar 12 vite punë. Shtëpia ime, ku çdo gjë është ndërtuar me mund dhe gjak, është shpallur e pabanueshme”-vijon i përlotur. Gëzimi i është drejtuar çdo autoriteti të zonës, por s’ka marrë asgjë më shumë se sa një “Po” të thatë. Kurrsesi një çadër! “Nuk u kam kërkuar asgjë të pamundur. Më mbajnë me mashtrime, se do të marr edhe unë një çadër…Telefoni më është hapur. “Po”-të më janë thënë, edhe nga deputeti Sadi Vorpsi. Por ja në ç’gjendje jam, shikomëni!”

Gëzimi nuk ka me çfarë mbahet. Pensioni i tij është përllogaritur në 120 mijë lekë të vjetër. Pretendon se i janë bërë padrejtësi. “Nuk më figurojnë 12 vite punë. Kam punuar tërë jetën time. Kam qenë ndër të tjera edhe elektricist i zonës. Një ditë pasi u prekëm nga tërmeti, mua më thirrën sërish. Nuk di, nuk di kujt t’i drejtohem, kujt t’i qaj e kujt t’i hakërrehem”- shprehet i revoltuar ai, teksa rend menjëherë pas dokumenteve, për t’i mbështetur fjalët ashtu sikurse i kanë hije një prezani. Krah tij qëndron e shoqja, një grua e bëshme në të 60-tat, me të cilën jeta nuk është treguar fort e lehtë.

Në një betejë të stërmundimshme me sëmundjen e kancerit, na rrëfen se nuk do ta braktisë strehëzën e saj. “Kam një lëmsh në fyt që më rëndon trupin. S’mundem t’i qëndroj dot larg kësaj shtëpie. Këtu më kalon para syve e gjithë jeta ime”-thotë ajo. Rreth 500 metra më tutje, njihemi me një grua flokëshkurtër e shtathedhur. Nuk ngurron të na i përshkojë terrin e 26 nëntorit, ashtu sikundër nuk stepet të ndajë problemet e hershme shëndetësore. “Atë natë më ka tërhequr im shoq prej teshash. Isha e përgjumur…Unë vuaj prej vitesh nga diabeti. Siç mund edhe ta kuptoni, trupi më braktisi. Ende nuk kam arritur të kuptoj se si jam ende gjallë”-shprehet Mereme Çaka. Pasi hap dyert e shtëpisë së rrënuar, na orienton edhe te banesa e vjehrrës. Një grua e fortë, Varije Caka.

Gjuricaj, ky fshat në komunën Ishëm të Rrethit të Durrësit, u prek po ashtu nga lëkundjet e fuqishme të tokës. Banorët e saj, mbartin mbi supe të njëjtat vështirësi. Një prej tyre, Elvis Fili thotë se madje është përballur edhe me kërcënime nga ana e Bashkisë. “Doja thjesht ndihmë dhe s’mora gjë tjetër në këmbim, veçse kërcënime. Doja vetëm të më shihnin shtëpinë, ku jetoj me prindër të moshuar, gruan dhe dy fëmijët e vegjël. S’e kuptoj…”-shprehet Fili, duke shtuar se edhe me ndihmat është vepruar në mënyrë të pisët dhe të ulët. “Çadrat iu janë shpërndarë në orët e vona të natës vetëm personave të njohur. Sa u takon ndihmave ushqimore, nuk ka ardhur askush përveç një grupi kosovarësh”.

Kur duket se më keq nuk ka ku të shkojë më, bashkëshortja e një shurdhmemeci rrëfen se edhe është dhunuar. “Më gjuajtën me shkelm, kur u kërkova të më jepnin një thes me miell. Kësisoj, përfundova në tokë. Me lot në sy, ndihesha jo vetëm e pastrehë, por edhe e përdhosur. E megjithatë, një djalë kosovar më zgjati dorën. Në shpinën time pashë dy thasë me miell…”-rrëfen ajo. I shoqi, stërmundohet për të na treguar përjetimet e hidhura. Nuk flet dhe as nuk dëgjon. Lëshon britma të mbytura dhe e drejton dorën e tij të djathtë në njërën anë të shpinës. I pamundur për t’u kuptuar, ndërhyn sërish e shoqja. “Në çastin kur për pak s’na u shemb tavani mbi kokë, im shoq u rrëzua. Nga pamundësia për t’u ngritur vetëm ulërinte…”– tregon ajo. Gjuricaj mban plot shtëpi të rrezikuara, plot njerëz të brengosur….Mbi të gjitha, duket se mban edhe stafetën e harresës.

Durrësi, qyteti fantazmë, për të cilën është raportuar që në orët e para të tragjedisë, qendron i heshtur. 25 jetë të marra njerëzish dhe 12 shtëpi e pallate të shkatërruara, rëndojnë mbi shpinën e çdo banori. “Shkojmë të hamë bukë, por na dridhet luga”– kaq mund të na thotë një burrë. “Kur ka rënë tërmeti nuk kam pasur frikë, por kur dola jashtë u tmerrova. Edhe tani që po flas me ju, nuk jam i kthjellët” – thotë një tjetër.

Heshtja e trishtë amplifikohet edhe nga ulja e qepenave të shumtë. Trasta dhe valixhe të vendosura si ushtarë të rreshtuar, dallon mjaft mbi makina. Dhjetra qytetarë janë larguar drejt Kosovës dhe një pjesë e madhe e tyre, në qytetet e tjera të vendit. Sa i takon numrit total të të pastrehëve, është i paqartë. Por, pavarësisht gjithçkaje, ka ende dritare që llamburijnë. Qyteti qendron ende në këmbë. Ka ende shpresë, ende jetë.



