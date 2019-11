8 Dhjetor/ Meta thirrje për protestë: Ti themi mjaft pakicës politike

Ju sugjerojme

Ashtu siç është bërë e ditur edhe më parë, Meta do të mbajë një miting Ditën e Rinisë, më 8 Dhjetor në sheshin “Demokracia” në Qytetin Studenti. “Mjaft me këtë pakicë politike që keqqeveris vendin e s’mban asnjë përgjegjësi!”, shkruan Meta teksa bën thirrje për protestë masive.

Statusi i plotë









Të dashur qytetarë!

Më 8 dhjetor ju pres në Qytetin Studenti

Le të nderojmë së bashku studentët e Dhjetorit, të cilët me guximin e tyre çelën një epokë të re për shqiptarët, atë të demokracisë që kjo pakicë politike e ka tradhtuar, duke shpopulluar vendin, duke eliminuar përfaqësimin e qytetarëve e duke kapur shtetin përmes dhunimit të Kushtetutës e ligjit.

Mjaft me këtë pakicë politike që keq qeveris vendin e s’mban asnjë përgjegjësi! Referendumi është një e drejtë kushtetuese, që populli e vendosi vetë me Referendum më 22 Nëntor 1998.

Shqipëria do të hyjë me çdo çmim në epokën e referendumeve, që partitë të jenë nën presionin e popullit, të interesit publik dhe kombëtar dhe jo si tani që populli të jetë viktimë e partive dhe në mëshirën e tyre. Të gjithë vetëm me flamuj kombëtar në Shesh më 8 Dhjetor!

Shqipëria e Para!