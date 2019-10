8 mln € për 45’ minuta, historia e trishtë e futbollistit të Milan

Ju sugjerojme

Vetëm 45 minuta. Kaq është minutazhi për Rade Krunic në këtë sezon me fanellën e Milan. Madje ky minutazh mund të mos shtohet me ngjyrën kuqezi, duke konsideruar faktin se futbollisti mund të ndryshojë klub gjatë merkatos së janarit. “Tuttomercatoweb” ka mësuar në fakt se Milan ka hapur dyert për huazimin e Krunic, me Genoa gati për të angazhuar futbollistin.

E gjithë kjo pavarësisht faktit se Milani i ri, nën drejtimin e Maldinit dhe Boban kanë investuar jo pak por 8 milionë euro plus bonuse për boshnjakun e datëlindjes ’93. Një ofertë që i mundësoi kuqezinjve të fitonin garën me klube të tjerë që ishin të interesuara për lojtarin. Më pas, mbërritja te Milan dhe vetëm 45 minuta aktivizim me “Djallin”, në pjesën e dytë të sfidës në “San Siro” kundër Fiorentinës, e përfunduar me disfatën e kuqezinjve në shifrat 1-3.









Tashmë Krunic shpreson që gjërat të mund të ndryshojnë me ardhjen e Piolit në krye të pankinës kuqezi, por nëse nuk do të ndodhë kështu, atëherë merkato e janarit mund të jetë zgjidhja e problemit për futbollistin dhe vetë Milanin.

