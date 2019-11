9 tërmete gjatë natës, por bie ndjeshëm intensiteti (Epiqendra)

Ju sugjerojme

Toka ka vijuar të dridhet edhe gjatë orëve të natës së kaluar, deri në mëngjes. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit janë regjistruar 9 lëkundje tërmeti deri në orën 07:07 të 30 nentorit. Por magnituda e lekundjeve vjen në rënie krahasuar me paslëkundjet e frikshme që pasuan tërmetin tragjik me 50 viktima.

Lëkundja e fundit e regjistruar ka qenë me magnitudë 2.6 dhe me epiqendër në Gjirin e Lalzit. Ndërsa tërmeti me magnitudën më të fortë ka qenë ajo po me epiqendër në Gjirin e Lalzit, me forcë 3.4 dhe është matur në orën 05:16 të mëngjesit.









Tërmetet e regjistruara gjatë natës:



Etiketa: Termeti 26 nentor