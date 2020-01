9 vite pas 21 janarit/ Flet kryebashkiaku i PS: Ja çfarë më lidh me familjet e viktimave

Ju sugjerojme

Kryebashkiaku rilindas i Matit, Agron Malaj, është kthyer të flasë sërish 9 vite pas vrasjeve të 21 janarit, kohë kur ai ishte komandant i ‘grupit të zjarrit’.

Në reagimin e tij Malaj thekson se ai nuk ka lidhje me ngjarjen edhe pse ermi i tij është i lidhur me vrasjen e 4 personave në bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’.









Në postimin e tij Malaj thekson se ajo që sot e lidhe me familjen e 4 viktimave është zbardhje e së vërtetës.

Kujtojmë që Agron Malaj është akuzuar nga vetë rilndasit në atë periudhë si pjesë e grupit të snajperve që qëlluan mbi 4 qytetarët që mbetën të vrarë gjatë protestës së 21 janarit të vitit 2011.

Madje me ardhjen në pushtet të socialistëve, Malaj u shkarkua nga detyra nga ish-Ministri i brendshëm Saimir Tahiri, në vitin 2013.

Menjëherë pas shkarkimit Malaj nisi rrugëtimin e tij politik, ku fillimisht u emërua nga rilindja si drejtor i OSHEE-së në Mat, ndërkohë që në 2015-n u rreshtua përkrahë Ramës për mbledhjen e votave.

Ndërkohë që kulmin politik Malaj e arriti vitin e shkuar ku u emërua nga rilindja si kryebashkiak i Matit. Pas zgjedhjeve moniste të qershorit të vitit të shkuar PD kërkoi largimin e tij si kryebashkiak i Matit, pasi rezultonte se Agron Malaj ka qenë i dënuar në vitin 1999 për armëmbajtje pa leje.

Por këtë kërkesë vetë Malaj e refuzoi me pretendimin se vetë KQZ (e dominuar nga socialistët) e cilësonte të rregullt kandidimin e tij.

Ja postimi i Malajt:

21 janari është një tragjedi me të cilën mua më është dashur të jetoj çdo ditë gjatë 9 viteve të fundit. Unë nuk humba në atë tragjedi asnjë pjesëtar të familjes time. Por ka megjithatë diçka që më bashkon mua, ish “gardistin e 21 Janarit” me familjet e 4 qytetarëve të pafajshëm që humbën jetën në atë ditë të tmerrshme. Na bashkon dëshira që ajo ngjarje të zbardhet e drejtësia të shkojë në vend.

Prej 9 vitesh tashmë emri im është lidhur me atë ngjarje tragjike. Emri i një njeriu, i një ish gardisti në krye të detyrës, që refuzoi të zbatojë urdhrin për të hapur zjarr mbi protestuesit e pafajshëm, është lidhur në mënyrën më perverse me vrasjen e Ziverit, Aleksit, Faikut dhe Hekuranit, jo nga familjet, jo nga organet e ligjit, por pikërisht nga ata që dhanë urdhër për të qëlluar e më pas shkelën çdo ligj e çdo normë, për të mos lejuar zbardhjen e të vërtetës.

Unë sot, vijoj punën time me kokën lart. Me ndërgjegjen e pastër. Mbi mua nuk rëndon asnjë akuzë. As për 21 janarin e as për asgjë tjetër. Kush ka ende dyshime për këtë mund të hapë vendimin e KQZ, bazuar në vendimin e Prokurorisë, ku çertifikohet pastërtia e figurës time dhe më njihet e drejta për të marrë pjesë në zgjedhje. A mund ta thonë të njëjtën gjë ata që sot drejtojnë sulmin kundër meje? A nuk do duhej që të paktën sot, në 21 janar, së paku të mbyllnin gojën e të ulnin kokën nga turpi për jetët e pafajshme që kanë marrë në Bulevardin Dëshmorët e Kombit, nën urdhërat e ish kryeministrit dhe të atij që asokohe ishte Ministër i Brendshëm dhe që në çdo vend normal do ishin dënuar jo një, por disa herë, për krime që shkojnë nga vjedhja e korrupsioni e deri tek pastrimi i parave e financimi nga Rusia dhe vrasja?

Por mbi mua rëndon nevoja që kjo ngjarje të zbardhet e fajtorët të shkojnë atje ku meritojnë të shkojnë ata që duke shkelur ligjin kanë marrë jetë njerëzish. Prandaj, sot dua së pari, t’ju shpreh familjarëve ngushëllimet e mia. E së dyti, t’ju them atyre që as unë nuk do të rresht së kërkuari që ajo tragjedi e ai krim shtetëror të zbardhet duke nxjerrë përpara përgjegjësisë autorët e tij të vërtetë, sado lart qofshin ata në jetën politike të vendit.

