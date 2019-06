A do e shpërndash Parlamentin? Si përgjigjet Meta

Ju sugjerojme

Në konferencën për shtyp Presidenti Ilir Meta foli për herë të parë nëse do e shpërndajë Parlamenit, i cili nuk ka 140 deputetë ashtu siç parashikon Kushtetuta. Meta tha se do bëjë çdo veprim me përgjegjshmëri dhe në interes të Republikës.

“Presidenti i Republikës do të bëjë çdo veprim me shumë qetësi, me shumë përgjegjshmëri dhe dhe do ti shërbejë gjithmonë mbrojtjes së Republikës dhe interesave të saj. Shpresoj ta bëjnë këtë të gjitha institucionet, edhe të gjithë qytetarët. Presidenti i Republikës do të bëjë çdo veprim për të zgjidhur këtë situatë”, – u shpreh Presidenti Meta.

Lexo edhe:

Etiketa: meta per shperndarjen e parlamentit