A do kemi mbyllje të kufirit me Italinë? Flet Manastirliu: Kemi mjaftueshëm maska

Ju sugjerojme



Na ndiqni në Facebook mapo.al

A do kemi mbyllje të kufirit me italinë? Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu deklaron se situata po monitorohet dhe momentalisht janë dyfishuar kontrollet në kufi. Por vendimet do të merren bazuar në evidenca

“Kjo situatë po trajtohet me shumë përgjegjësi nga të gjitha strukturat. Në varësi dhe sipas shkallës së rrezikshmërisë do të marrim masat përkatëse. Momentalisht nuk ka asnjë rast të prekur nga koronavirusi. Ky proces po udhëhiqet nga ne, por dhe nga ekspertët e strukturave të shëndetësisë dhe ekspertët e tjera të cilët vlerësojnë rriskun dhe rekomandojnë masat.



Kemi dyfishuar ekipet e shëndetësisë në pikat kufitare për të pasur një kontroll të dyfishimit dhe për të marrë vendime bazuar mbi evidencë dhe për të vlerësuar hap pas hapi marrjen e masave e vendimeve të tjera për çdo vendim do të informoheni në kohë reale. Po veprojmë me përgjegjësi në raport me zbatimin e rekomandimeve dhe udhëzimeve nga OBSh. Sipas shkallës së rrezikshmërisë do të ketë dhe masa me qëllim mbrojtjen e popullatës. Për momentin kemi dyfishuar kontrollet në pikat kufitare për të pasur një evidencë dhe më pas për të marrë vendime bazuar mbi evidenca” Deklarata e ministres u bë paraditen e sotme në mbledhjen e Task Forcë që po monitoron situatën. Gjithashtu ministrja e Shëndetësisë tha se në Shqipëri ka stok të mjaftueshëm maskash, por ato nuk parandalojnë virusin.

“Përgjigja do të përmbush pritshmëritë tuaja. Ashtu si ekspertët rekomandojmë maskat nuk parandalojmë virusin. Vendosen tek ata persona që kanë probleme më shëndetin ose i shërbejnë dikujt që është i sëmurë. Kemi bërë një verifikim të importeve të maskave. Ekzistojnë dhe kompanitë që janë distributor. Spitalet disponojnë të gjitha masat mbrojtëse duke nisur nga maskat. Ndërsa farmacitë janë private dhe porosisin sipas kërkesë. Tregu ka stokun e mjaftueshëm që të përballojë kërkesën. Spitalet kanë marrë të gjitha masat për furnizimin e tyre. Kështu që pa asnjë lloj shqetësimi”, tha Manastirliu.

Etiketa: koronavirus