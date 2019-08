A do përsëriten zgjedhjet në Shkodër? Flet Ilir Meta

Ju sugjerojme

Me dorëheqjen e Valdrin Pjetrit, do të duhej të mbaheshin sërish zgjedhje në Bashkinë e Shkodrës për të zgjedhur kryetarin e ri të qeverisë vendore. Por Presidenti Ilir Meta, nuk do të dekretojë përsëritjen e zgjedhjeve për Bashkinë e Shkodrës pas dorëheqjes së Pjetrit që erdhi me zbulimin e një vendimi të drejtësisë italiane në vitin 2003, ku ishte dënuar me gjobë dhe dëbim nga shteti fqinj, për trafik droge. e

Presidenti ilir Meta u shpreh sot nga Kosova, se detyrën do ta mbajë Voltana Ademi, kryebashkiakja në detyrë e Shkodrës, dhe se zgjedhjet jo vetëm për kryqqendrën e Veriut, por në të gjithë Shqipërinë, do të mbahen më 13 tetor.

“Nuk ka nevojë, zgjedhjet janë me 13 tetor për gjithë Shqipërinë, përfshirë edhe Shkodrën, këto janë të vetmet zgjedhje të ligjshme përpara. Deri në marrjen e detyrës nga kryetari i ri, detyrën e mban kryetari që është në detyrë”, u shpreh kreu i shtetit.

