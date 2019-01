A do sjellë baza e NATO-s në Shqipëri zhvillim dhe punë? Kush do përfitojë?

Ngritja e bazës ushtarake të NATO-s në Kuçovë vazhdon të jetë argument në median e huaj. Pasi ‘Stars and Stripes’, gazeta e njohur e ushtrisë amerikane, shkruante se kjo bazë po ngrihet për t’iu kundërvënë ndikimit rus në rajon, një gazetë holandeze merret me një tjetër aspekt: A do sjellë kjo bazë prosperitet dhe punë dhe kush do përfitojë nga mbërritja e ushtrisë?

Nga Thijs Kettenis, Trouw

Shoferi i taksisë, Skënder Çaushi, 56 vjeç, ankohet për derën e makinës së tij, një Mercedes i vjetër. Por nëse NATO do të ngrejë bazën ajrore në Kuçovë së shpejti, gjërat do përmirësohen. “Sigurisht do jetë mirë për Kuçovën,” thotë ai.

Më vonë na shfaqet përpara syve lavdia e rrënuar e një termocentrali të madh, rreth të cilit u zhvillua qyteti me mbi 31 mijë banorë. Që pas shkatërrimit në vitin 1990, pas rënies së komunizmit, aty kanë mbetur vetëm pak gjëra, mes tyre një oxhak dhe një kullë ftohëse.

“Këta ushtarët e NATO-s së shpejti do pinë kafe në qytet dhe do hanë nëpër restorante,” ëndërron me sy hapur Çaushi.

Në një tokë të mbushur me pellgje, ku qëndron taksia e tij, vjen një erë e rëndë: Në Kuçovë u zbulua për herë të parë naftë në vend në vitin 1928. Sërish përfitohet naftë në një shkallë modeste, por kudo në qytet, të papunët shpresojnë për kohëra më të mira. “Me mbërritjen e bazës së NATO-s, gjërat do bëhen më mirë këtu”.

Ndryshk

Në bazën ushtarake të Kuçovës, avionët e vjetër sovjetikë janë duke u shkatërruar, por kryeministri Edi Rama deklaroi në verë se ajo do të shndërrohet në një bazë ajrore supermoderne të NATO-s, e para në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria është anëtare e NATO-s që prej vitit 2009. Aleanca ka konfirmuar investimin e parë prej 50 milionë eurosh, që do e bëjë bazën të përshtatshme për vëzhgim dhe logjistikë. Më vonë mund të vendosen edhe të tjera pajisje.

Zgjedhja e Kuçovës nuk ishte një rrufe në qiell të pastër, veçanërisht falë pozicionit të favorshëm gjeografik në një fushë të madhe me kushte të përshtatshme meteorologjike gjatë gjithë vitit. Kjo ishte ajo që pa në atë kohë regjimi komunist. Të burgosurit politikë e ndërtuan bazën ajrore në vitin 1950, me mbështetjen e Bashkimit Sovjetik. Ata vendosën dinamit kudo poshtë bazës për ta hedhur në erë nëse binte në duart e armiqve.

Kuçova u bë një zonë ushtarake, u kyç dhe u quajt zyrtarisht: Qyteti Stalin.

Kjo zgjati deri me rënien e komunizmit. Shkatërrimi nisi dhe baza u vandalizua. Në vitin 2005, ushtria vendosi të ulë në tokë 224 avionët e vjetër MiG. Shumica u shit. 88 avionët që kanë mbetur tashmë po ndryshken. Një grup me dele kullot mes taksisë dhe pistës.

Në letër

“Forca ajrore shqiptare ekziston vetëm në letër,” thotë Redion Qirjazi, një kërkues për çështjet e mbrojtjes pranë Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim në Tiranë. “Shpresohet që me ardhjen e bazës ajrore të NATO-s të kemi një shtysë, por pak dihet se çfarë do të ndodhë me saktësi. Qeveria nuk është shumë bujare me informacionet”.

Ai përmend përveç pozicionit të favorshëm gjeografik edhe një tjetër arsye pse NATO është fiksuar me Kuçovën: marrëdhëniet ekstremisht të mira mes SHBA dhe Shqipërisë dhe popullaritetin e aleancës në vendin ballkanik. Në momentin e anëtarësimit, jo më pak se 95 përqind e shqiptarëve ishin në favor. “Nuk gjen diçka të tillë askund në rajon. Dhe të jemi të ndershëm, nëse SHBA do diçka brenda NATO-s, ajo ndodh. Shqipëria do përfitojë nga kjo”.

Në një deklaratë, Ministria e Mbrojtjes nënvizoi rëndësinë e bazës për të gjithë rajonin. “Ne mendojmë se një prani më e madhe e NATO-s sjell më shumë paqe, më shumë siguri dhe stabilitet. Kjo i mban jashtë derës ata që duan të mbjellin pasiguri, ndarje dhe tension”.

Kur pyetet se kujt i referohet, një zëdhënëse thotë se nuk ka diçka specifike në mendje. Por ka indikacione të panumërta se Rusia po përpiqet që të forcojë kontrollin në Ballkanin Perëndimor. “Ky investim strategjik i NATO-s e çon ushtrinë tonë në një standard të ri,” vazhdon ajo. “Dhe pa dyshim ajo ofron mundësi të reja për zhvillimin ekonomik dhe social të zonës rreth bazës”.

Skrap

Majlinda Spahiu, 53 vjeç, deri 30 vite më parë punonte në bazën ajrore dhe vuloste gomat që prodhoheshin atje. Ajo doli në rrugë kur ra regjimi komunist. Tashmë merret me skrap. “Punë të reja, po, por për kë? Për ushtarët e huaj? Apo për miqtë e politikanëve?”, pyet ajo. I shoqi vjen më vonë me një kamion të mbushur me skrap. “Nuk mendoj se ka rëndësi për ne. Kush e di, ndoshta për brezat e mëvonshëm”.