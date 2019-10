A do të kemi një marrëveshje SHBA-Kinë?

Ju sugjerojme

Të shtyrë nga forcat nacionaliste të vendeve të tyre dhe nevoja për të shpëtuar fytyrën, Presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij kinez, Xi Jinping, kanë vazhduar të përshkallëzojnë luftën tregtare dypalëshe, megjithë interesin e tyre të përbashkët për ta zgjidhur atë para fundit të vitit. Për të bërë një marrëveshje, të dy palët duhet të fillojnë menjëherë të ndërmarrin hapa thelbësorë.

Tani që festimet për shënimin e 70 vjetorit të themelimit të Republikës Popullore të Kinës kanë mbaruar, është koha për të drejtuar vëmendjen përsëri në luftën tregtare Sino-Amerikane. Ky konflikt mund të jetë gati të hyjë në lojën e tij të fundit. Në të vërtetë, raundi tjetër i negociatave mund të jetë shansi i fundit i vërtetë për të gjetur një rrugë përmes tregtisë, teknologjisë dhe konfuzionit më të gjerë ekonomik që ka përfshirë të dy vendet.

Në rast se kjo gjë nuk ndodh, bota duhet të fillojë përgatitjet për udhëtimin e saj më të ashpër ekonomik që nga kriza globale e vitit 2008. Ekziston një rrezik i vërtetë që Amerika do të rrëshqasë në recesion dhe se ekonomia globale do të përjetojë një shkëputje më të gjerë që do të helmojë pusin e marrëdhënieve Sino-Amerikane me pasoja shumë të gjata në të ardhmen. Ekziston gjithashtu një dritare e zgjerimit të mundësive për elektoratet nacionaliste në të dy vendet që argumentojnë se konflikti është i pashmangshëm.

Deri më tani, lufta tregtare ka kaluar në katër faza. Faza e parë filloi marsin e kaluar, kur Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi raundin e parë të tarifave të importit për mallrat kineze. Faza e dytë mbërriti me “rishikimin argjentinas” në samitin e G20 në Buenos Aires dhjetorin e kaluar, kur Trump dhe Presidenti Kinez Xi Jinping njoftuan se do të përfundonin një marrëveshje brenda 90 ditësh. Ky armëpushim përfundoi në fillim të majit të këtij viti, me secilën palë duke akuzuar palën tjetër për kërkimin e ndryshimeve të mëdha të minutës së fundit në projekt-marrëveshje.

Faza e tretë mund të përshkruhet më së miri si “vera e pakënaqësisë”: Shtetet e Bashkuara vendosën një raund të ri tarifash importi, dhe Kina u hakmor në natyrë, ndërsa zbuloi gjithashtu përgjigjen e saj për “listën e njësive” të SHBA-së. Në përgjigje të listës së zezë të Huawei dhe pesë kompanive të tjera të teknologjisë kineze, titulli poetik i Kinës “lista e subjekteve jo të besueshme” kërcënon të synojë firmat amerikane për përjashtim.

Nisur nga këto zhvillime, pse dikush duhet të presë që raundi tjetër i bisedimeve të ketë sukses?

Për fillestarët, ekonomitë amerikane dhe kineze janë të dyja në telashe. Në SHBA, shifrat e fundit të prodhimit të dobët dhe të punësimit në sektorin privat kanë forcuar pesimizmin në lidhje me perspektivat e ekonomisë. Nëse kushtet do të përkeqësoheshin më tej, oferta e Trump për rizgjedhje në nëntor 2020 do të rrezikohej. Në të njëjtën mënyrë, Xi do të dobësohej nga çdo ngadalësim i rëndësishëm në prag të festimeve të njëqindvjetorit të Partisë Komuniste të Kinës në 2021, i cili do të jetë një prelud i ofertës së tij për një mandat të tretë tashmë të diskutueshëm duke filluar nga 2022.

Secila palë thotë publikisht se lufta tregtare po dëmton më shumë palën tjetër. Por, natyrisht, po i dëmton të dyja, duke destabilizuar tregjet, duke shkatërruar besimin e biznesit dhe duke minuar rritjen. Secila palë gjithashtu pretendon se ka aftësinë e nevojshme për të luftuar një konflikt të zgjatur. Për këtë pyetje, është e paqartë kush ka argumentin më të fortë. Amerika është sigurisht më pak e varur nga tregtia se Kina; por Kina, megjithëse është dobësuar nga zgjedhjet e dobëta të politikës së brendshme të miratuara para luftës tregtare, ende ka në dispozicion mjete më të forta fiskale, monetare dhe krediti.

Në çdo rast, të dy palët pranojnë se secila po mban një armë ekonomike në kokën e tjetrit. Prandaj, përkundër qëndrimit politik, të dy, Trump dhe Xi, në fund të fundit dëshirojnë një marrëveshje. Për më tepër, ata kanë nevojë që ajo të ndodhë deri në fund të vitit për të parandaluar dëmtimin e mëtejshëm të rritjeve të mëdha tarifore të planifikuara aktualisht të hyjnë në fuqi në 15 dhjetor. Ky afat kohor kërkon që të dy palët të fillojnë menjëherë të ndërmarrin hapa simbolikë dhe thelbësorë.

Si hap i parë, Kina duhet të propozojë një marrëveshje duke përdorur të njëjtin tekst me draftin e mëparshëm me 150 faqe, por me rishikime për të përmbushur tre “vijat e kuqe” të saj. Në mënyrë të veçantë, Kina duhet të heqë dispozitat e SHBA për ruajtjen e tarifave pasi të nënshkruhet marrëveshja, dhe për tarifat e rivendosjes në mënyrë të njëanshme në qoftë se SHBA konkludon se Kina nuk po e respekton marrëveshjen. Dhe duhet të shtojë një angazhim që Kina do të ekzekutojë marrëveshjen në një mënyrë që “të jetë në përputhje me proceset e saj kushtetuese, legjislative dhe rregullatore”.

Së dyti, Kina duhet të përmirësojë ofertën e saj origjinale të një uljeje prej 200 miliardë dollarësh në defiçitin tregtar dypalësh me kalimin e kohës. Kjo pikë e bisedimeve bazohet në ekonomi negative, por është e rëndësishme për Trump personalisht dhe politikisht.

Së treti, ndërsa Kina do të dëshirojë të shmangë ndalimin e subvencioneve shtetërore për industrinë dhe ndërmarrjet kineze, ajo duhet të ruajë dispozitat ekzistuese të projekt-marrëveshjes për mbrojtjen e pronësisë intelektuale dhe ndalimin e transferimeve të detyruara të teknologjisë. Për më tepër, mund të jetë e mundur që secili vend të deklarojë qëndrimin e tij mbi politikën industriale shtetërore në komunikatën zyrtare që shoqëron nënshkrimin e marrëveshjes. Një deklaratë e tillë madje mund të specifikojë mekanizmat e arbitrazhit vendas dhe ndërkombëtar që do të përdoren për të zbatuar të gjitha ligjet përkatëse për neutralitetin konkurrues.

Së katërti, të dy palët duhet të krijojnë një atmosferë politike më pozitive. Javët e fundit, ka pasur shenja që kjo mund të ndodhë, përfshirë raportet për blerjet e përtërira kineze të sojës amerikane në shtator. Megjithëse blerjet janë ende poshtë niveleve historike, kjo rritje do të ndihmojë Trump të qetësojë fermerët e zemëruar në bazën e tij. Ndërkohë, SH.B.A. tashmë ka shtyrë një rritje tarifore prej 5% që ishte planifikuar fillimisht për 1 tetor. Mund të lëshojë përjashtime për disa firma amerikane që të shesin inputet jo të ndjeshme te Huawei.

Së pesti, të dy palët duhet ta konsiderojnë Samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Aziatik-Paqësor në 14-16 nëntor në Santiago si shansi i fundit për nënshkrimin e një marrëveshje. Pas negociatave të nivelit të lartë midis Zv/Kryeministrit kinez Liu Ai dhe përfaqësuesit të Tregtisë së SHBA Robert Lighthizer këtë muaj, problemet e pazgjidhura duhet të dalin në një dakordsim në Pekin në fillim të nëntorit. Arritja e marrëveshjes para festës së Falënderimeve do të jetë kritike për biznesin dhe besimin e konsumatorit në Shtetet e Bashkuara për sezonin e Krishtlindjeve.

Megjithë fishekzjarret politike, interesat themelore të Trump-it dhe Xi janë që të bëjnë një marrëveshje. Por procedurat e shpallura së fundmi të fajësimit kundër Trump mund të hedhin nota pikëllimi në këtë proces. Një Trump i dobësuar mund të inkurajohet të marrë një linjë më të ashpër kundër Kinës sesa kërkesa e interesave ekonomike të SHBA. Në bilanc, sidoqoftë, Trump ende nuk mund të përballojë rrezikun e një recesioni të vitit 2020, që do të thotë se një marrëveshje mbetet më e mundshme, sesa mosarritja e saj.

Megjithatë, një dështim për të menaxhuar dy muajt e ardhshëm kritik ende mund bëhet shkak që i gjithë procesi të shembet. Të dy palët kanë kaluar shumë kohë në përgatitjen e një Plani B për vitin 2020: duke nxjerrë qentë e luftës ekonomike, duke nxitur ndjenjën nacionaliste dhe fajësimin e palës tjetër për dëmin që do të pasojë. Nëse kjo të ndodhë, rreziku i recesionit në SH.B.A., Evropë dhe Australi, vitin e ardhshëm do të jetë i lartë, megjithëse Kina do të kërkonte të zbuste goditjen e brendshme përmes stimulimit të mëtejshëm fiskal dhe monetar.

Zgjedhja me të cilën përballen SHBA dhe Kina tani është e zymtë. Për pjesën tjetër të botës, zymtësia nuk mund të ishte më e rëndë se kaq.

*Kevin Rudd, ish-kryeministër i Australisë, është President i Institutit të Politikave Aziatike në New York.

Perktheu mapo.al

Etiketa: A do të kemi një marrëveshje SHBA-Kinë?