A do zgjidhet kriza në 2020? Rama: Opozitën e pres në tryezë

“PD e ka marrë vendimin vetë për t’u larguar nga Parlamenti dhe me këtë ka dëmtuar rëndë veten e saj, por qeveria është votuar për të qeverisur e jo për të pritur të zgjohen të tjerët nga gjumi”.

Kështu u përgjigj kryeministri Edi Rama për gazetarët kur u pyet lidhur me një ftesë të mundshme për opozitën jashtë parlamentit dhe nëse 2020-a do e zgjidhë krizën politike. Sipas kryeministrit mirë do të ishte që PD të ishte në Parlament, por mungesa e saj tha ai nuk ka krijuar vakum për mosfunskionimin e tij.









“Tani unë mendoj që vendi nuk ka vakum. Nuk ka vakum për arsye sepse Kuvendi funksionon, procesi legjislativ ecën. Reformat po i çojmë përpara. Me prioritetet tona do i japim shtysë të re kësaj faze të dytë të mandatit. Kjo do të ketë shtysë në aspektin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për të përfunduar një proces të çështjes së pronave. Në janar njerëzit nuk do të duhet të shkojnë nëpër sportele. Brenda 2020 të gjitha shërbimet do të jenë në fazën e shërbimeve online.

Do ishte mirë që PD të ishte në parlament. Por ka marrë vendimin e vet të ikë. Është vendim që tregon se ka dëmtuar rëndë vet PD-së dhe padyshim se ka bërë më të mirë jetën politike të vendit. Por nuk është se e ka cënuar në pikën e mosfunksionimit. Mund të funksionin gjërat më mirë, por gjithmonë nuk ka diskutim që ne jemi të gatshëm të ulemi në tryezë. Të dëgjojmë, të mbajmë shënim. Të reflektojmë kur shohim që ka ide. Ne jemi të votuar dhe të dënuar që të udhëheqim.

Nuk jemi këtu që të presim që dikush të zgjohet nga gjumi dhe të shtriqet. Të gjitha idetë respektive të çdo force politike janë legjitime. Por duhet të implementohet rekomandime e OSBE/OHDIR. Kemi qenë të hapu që të dëgjojmë versionet e çdo pale për mënyrën se si dëgjojmë. Por në zgjedhjet e ardhshme kemi komisionin larg politikës. Votat si proces do t’u besohen njerëzve që nuk kanë asnjë lloj detyrimi dhe zelli të posaçëm në raport me njerëzit që shkelin ligjin”, u shpreh Rama.

