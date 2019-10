A duhet të ketë frikë Erdogan nga Trump?

Ju sugjerojme

A i ka seriozisht presidenti amerikan Donald Trump kërcënimet ndaj Turqisë? Apo është vetëm shfaqje?

Vendimi i tij për të tërhequr trupat amerikane në kufirin mes Sirisë dhe Turqisë ka shkaktuar një valë kritikash të papërjetuar më parë ndaj presidentit amerikan prej partisë së tij.

Edhe aleatët e tij më të ngushtë në Senat e kanë kritikuar ashpër. Kjo do të dobësonte pozicionin drejtues të Amerikës në botë dhe do u jepte dorë të lirë krahas presidentit turk Recep Tayyip Erdogan edhe despotëve dhe regjimeve të shefit të Kremlinit, Vladimir Putin, mullahëve në Iran, kasapit të Sirisë, Bashar al-Assad madje edhe terroristëve të ISIS.

Trump tentoi të hënën që të zbuste shqetësimet me një mesazh të çuditshëm onlinë, por republikanët nuk janë kënaqur.

Trump e habiti botën edhe njëherë. Fillimisht ai foli për një luftë të çuditshme në Lindjen e Mesme. Më pas lajmëroi se do të tërheqë trupat amerikane nga kufiri turko-sirian. Në fund fare kërcënoi se do të shkatërrojë ekonominë turke, nëse Erdogan do të sulmojë luftëtarët kurdë.

Por pavarësisht se çfarë shkruan ai, fakt është se Turqia ka nisur sulmet ajrore ndaj trupave kurde. Në mesin e këtyre të fundit janë shënuar pesë viktima.

Mesazhi i Ankarasë është i qartë, ata janë gati për çdo ofensivë.

Qëllimi i Turqisë është krijimi i një zone nën kontrollin e saj në Siri. Turqia e cilëson këtë si zonë të sigurisë apo zonë të paqes. Ajo është 30 kilometra në thellësi dhe shtrihet deri në kufirin me Irakun.

A janë kërcënime boshe këto të Trump?

Kërcënimet për shkatërrimin e ekonomisë turke nuk do jenë të lehta për tu zbatuar. Volumi tregtar mes dy vendeve është shumë i ulët. Ato japin e marrin rreth 10 miliardë dollarë mallra. Edhe nëse Trump shpreson tek mbështetja e Gjermanisë, Britanisë apo Irakut, sërish partnerët më të rëndësishëm të Turqisë janë Kina, Rusia dhe Irani.

Nuk është çudi që kritikët e Trump nuk janë bindur, madje thonë se ai i ka lënë në baltë kurdët. Gazeta NY Times pyet: “A e di Trump se cila është politika e tij për Sirinë?” Sipas tyre, vendimi i Trump ka tronditur besimin tek aleatët e Amerikës dhe ka vendosur në rrezik jetë të shumta njerëzore.

