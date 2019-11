A është gati PD për zgjedhje të parakohshme? Basha: Që nesër

Ju sugjerojme

“PD-ja dhe opozita janë gati për zgjedhje të parakohshme parlamentare që nesër. Gati me program, me ofertë, me vizion, me ofertë dhe gati për t’i fituar”.

Kështu deklaron lideri i PD-së Lulzim Basha.









I ftuar në emisionin “Perballë” të Lutfi Dervishit Basha tha se Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar po bëjnë një betejë pa të cilën nuk mund të ketë zgjedhje të lira.

“Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar po bëjnë një betejë pa të cilën nuk mund të ketë zgjedhje të lira. Beteja vazhdon për t’i garantuar qytetarëve që të mos përsëritet më ajo që dëgjoi e gjithë bota në 2017-ën në Durrës, në Elbasan, në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë apo ajo që ndodhi në Dibër”, tha Basha.

Etiketa: Lulzim Basha