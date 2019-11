A është Mark Frroku i dashuri i ri i Rudina Dembaçajt? Ja reagimi

Ju sugjerojme

Aktorja e humorit, Rudina Dembaçaj i dha fund martesës me bashkëshortin, Aleksin, me të cilin ka edhe një vajzë. Vetë ajo pranoi se janë në proces divorci që prej qershorit të këtij viti.

Por kush është burri i ri në jetën e saj?









Dembaçaj inauguroi një biznes para pak ditësh dhe përmendi një emër: “Falenderoj Markun që besoi tek mua, është i zgjuar që më besoi!”

Në media është aluduar se është pikërisht ish-deputeti, Mark Frroku, njëherazi biznesmen i njohur në kryeqytet.

E kontaktuar nga “Gazeta Shqiptare” aktorja fillimisht ka qeshur me pyetjen, nëse është e vërtetë se ka një lidhje me Mark Frrokun.

“Qesh se më keni çmendur me këtë pyetje”, është mjaftuar në përgjigjen e saj dhënë për GSH. Në këtë mënyrë, ajo ka zgjedhur të mos të japë një konfirmim, por as nuk e ka përgënjeshtruar lajmin…

Teksa Rudina i dha fund martesës, nga ana tjetër Mark Frroku prej më shumë sesa një viti ka mbetur i ve. Bashkëshortja e tij ndërroi jetë në shtator të 2018, pas një sëmundjeje të rëndë. Marku me dy fëmijë dhe Rudina me një vajzë të vogël, mesa duket kanë gjetur dashurinë në krahët e njëri-tjetrit. Tashmë me ndihmën e tij, aktorja do të provojë veten edhe në biznes…

