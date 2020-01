A flet me kryeministrin Rama? Ja si përgjigjet Meta

Ju sugjerojme

Presidenti i Republikës, Ilir Meta thotë se komunikimin e fundit me kryeministrin Edi Rama e ka pasur në rrugë zyrtare, për vitin e ri kur i ka dërguar kartolinë urimi. Në një intervistë për ABC News, presidenti Meta u shpreh se komunikime me të gjithë qeverinë dhe përfaqësues të institucioneve ka çdo ditë.

Pjesë nga intervista









Kur e keni pasur komunikimin e fundit me zotin Rama?

Presidenti Meta: Unë kam çdo ditë komunikim me qeverinë, përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe të qeverisë. Çdo ditë nga kjo zyrë dërgohen shkresa, kërkesa, surgjerime në përputhje me detyrat dhe përgjegjësitë kushtetuese të Presidentit. Unë bashkëpunoj me të gjithë. Se sa bashkëpunojnë të tjerët dhe si nuk e di.

Po me kryeministrin mbaj mend që ju thatë se ndërruat telefonin dhe nuk ia kishit numrin më. Ia gjetët numrin?

Presidenti Meta: Unë këto nuk i mbaj mend. Kryeministri, ministra janë të mirëpritur në çdo kohë.

Presidenti Meta: Nuk e mbaj mend. Kemi shkëmbyer kartolina për vitin e ri.