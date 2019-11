A i druhet shkarkimit nga Parlamenti? Meta: Deri në 24 korrik…

Ju sugjerojme

Ilir Meta u pyet gjatë konferencës për shtyp e cila zgjati më shumë se një orë nëse do ta mbyllte mandatin e presidentit, ashtu siç parashikohet në ligj apo pret që të ikë më herët nga institucioni i Presidentit, duke iu referuar një shkarkimi të mundshëm nga Parlamenti.

Meta deklaroi se do të jetë në krye të shtetit shqiptar deri më datë 24 korrik 2022, ashtu siç e parashikon Kushtetuta dhe kur mbaron mandati i tij.









“Nuk ka asnjë korrik, deri më 24 korrik 2022 do jem president. Pa asnjë mëdyshje. Nuk ka asnjë përplasje të presidentit me askënd. Ka një vullnet të presidentit zyrtar, të përhershëm për të bashkëpunuar me KED. Duhet të ketë bashkëpunim dhe presidenti është ai që kërkon bashkëpunim”, tha Meta.