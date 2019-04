“Absolutisht jo”, Allegri ngrin gazetarët në konferencë

Ju sugjerojme

“Cristiano ndihet mirë. Pesë ditë nga sfida ka dhënë sinjale pozitive, të shohim se si do të zhvillohet situata. Ai po bën gjithçka, shpresojmë të jetë në dispozicion. i grumbulluar ndaj Milanit? Absolutisht jo!”.

Imazhi i Cristiano Ronaldos në fushën e “Johan Cruyff Arena” në Amsterdam po merr gjithmonë e më shumë jetë…

Këtë e thotë edhe Massimiliano Allegri, trajneri i Juventusit, në konferencën për shtyp përara ndeshjes delikate me Milanin, edhe pse bardhezinjtë janë shumë përpara në kampionat. Në fakt, nëse Juventusi fiton ndaj Milanit dhe Napoli humbet, shpallet kampion që ditën e dielë dhe do të ishte diçka e paimagjinueshme kaq shpejt.

“Juventus-Milan është gjithmonë një ndeshje që tërheq shumë dhe në ekuilibër. Këtë vit, kuqezinjtë janë rritur shumë dhe luftojnë për zonën Champions League”.

Sa i përket formacionit, trajneri bardhezi i ka idetë e qarta: “Chiellini do të qëndrojë jashtë, Mandzukic, Dybala dhe Spinazzola janë të rikuperuar. Edhe Perin do të mungojë”.

“Douglas Costa duhet të jetë në dispozicion për sfidën ndaj Ajaxit, Barzagli ka kontroll pas 8 ditëve, ndërsa Cuadrado kthehet në sfidën ndaj SPAL-it. Khedira duhet parë, ndërsa Caceres do të qëndrojë jashtë tre javë”.

“Jemi në gjendje të mirë. A ndjej aromë titulli? Kur ta fitojmë do të jetë një mbrëmje e shkëlqyer, do të mbahet mend gjatë dhe do ta celebrojmë me njerëzit tanë”.

Etiketa: Juventus