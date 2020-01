Ju sugjerojme

Policia e Lezhës ka njoftuar arrestimin e një 60-vjeçari me banim në Lezhë, i cili, sipas bluve, “ka ngacmuar dhe dyshohet se mund të ketë kryer marrëdhënie seksuale me një të mitur me aftësi të kufizuara”.

Në pranga ka rënë shtetasi me iniciale V.N.









Gjithashtu, në momentin e arrestimit nga policia, ky shtetas ka qenë duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur.

Etiketa: abuzim seksual