Abuzonte seksualisht me vajzën, arrestohet babai “monstër” (AUDIO)

Fiks Fare tregoi me audio dhe video fakte të babait përdhunues. Biseda në të cilat ai pranon se ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën, kjo kundrejt dhunës fizike. Kjo e fundit vetëm e vetëm, për faktin që vajza mos të tregonte për atë ç’ka babai i bënte.

Madje ai krijonte edhe situata, si shëtitje me makinë apo për të shkuar për të marrë dokumenta me vajzën, si e si të ishte vetëm me të. Edhe ajo ç’ka u pa në video, në Fiks Fare, ishte se babai përdhunues i kërkon ” princeshës” së tij të kryejnë marrëdhënie seksuale në makinë. Vajza nuk pranon, por i ati i premton se do të ishte hera e fundit.

“Kam shumë kohë që e dëgjoj që kjo do jetë hera e fundit, por fundi nuk ka ardhur asnjëherë”, shprehet vajza.

Biseda i kalon caqet e një bisede që mund të bëjë një babë me vajzën e tij, duke marrë komplet nota seksuale, pasi i ati do me çdo kusht që të kryejnë marrëdhënie në makinë. Vajza për t’i shpëtuar situatës i thotë se këtë do e bëjnë kur të mbërrijnë në shtëpi, por ai është dyshues duke u shprehur “se mos thua në shtëpi, pastaj jo”.

Me të mbërritur në shtëpi babë e bijë vazhdojnë të njëjtën bisedë, ku babai këmbëngulë të kryejë marrëdhënie me vajzën dhe në bisedë e sipër pranon që ka abuzuar seksualisht me të. Madje vajza i kujton edhe se sa dhunë fizike ka ushtruar ai mbi të, duke e rrahur dhe duke e lidhur me litar. Nuk kanë munguar dhe rastet ku ai e ka lidhur me karikuesin e telefonit.

Ajo që të bie në sy në bisedë, kur vajza i kërkon llogari se çfarë babai mund të jetë ai që abuzon me vajzën e vetë ai shprehet, “sa të bredhësh poshtë e lartë më mirë të shkosh me mua”. /T.CH/



