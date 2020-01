Acar dhe temperatura deri në -12 gradë/ Ja sa ditë do të zgjasë i ftohti në Shqipëri

Ju sugjerojme

Ditën e diel moti në vend parashikohet me vranësira mesatare e të dendura përgjatë lindjes. Gjatë ditës do të ketë reshje të lehta bore në veri, verilindje, jug dhe juglindje, ndërsa në bregdetin jugor pritet të ketë reshje shiu të dobëta.

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak ka njoftuar se era do të fryjë në drejtimin verilindje-veri, e prej orëve të mesditës fiton shpejtësi të vrullshme me rrahje në të gjithë bregdetin, zonat e ulëta e lugina. Në brigjet e Jonit do të ketë stuhi ere. Kjo situatë, do të sjellë shtim të dallgëzimit të forcës 6-7 ballë.









Kujdes i veçantë duhet të tregohet nga ngricat që do të jenë të pranishme në të gjithë vendin, në mëngjes e kryesisht në mbrëmje. Temperaturat do të pësojnë rënie që do të ndihet në orët e pasdites e të mbrëmjes. Më konkretisht temperaturat do të arrijnë në:

zonat malore -6ºC deri në 0ºC

zonat e ulëta -2ºC deri në 10ºC

zonat bregdetare -1ºC deri në 11ºC

Për sa i përket parashikimit të motit gjatë javës që vjen, sinoptikania Lajda Porja është shprehur për Ora News se deri të mërkurën do të na shoqërojnë temperaturat e ulëta, të cilat do të arrijnë deri në -11ºC dhe -12ºC në zonat malore. Pas ditës së martë temperaturat do të pësojnë rritje me 2-3 gradë.