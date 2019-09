Ju sugjerojme

Adel Taarabt, ish-futbollisti i Milanit dhe tani pjesë e Benficas, ka folur për mikrofonat e portalit “Four Four Two” për fillimet e karrierës së tij: “Nuk më pëlqen të them këto gjëra për veten, por nëse flisni me këdo që më ka parë kur isha i ri, shumë më thonin se do të luaja një ditë me Real Madrid dhe Barcelona… Edhe Luka Modric ma tha njëherë! Nuk ndodhi, jo vetëm për të tjerët, por faji ishte vetëm i imi!”.

Etiketa: Adel Taarabt