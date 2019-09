Ju sugjerojme

Kur u zbulua se do të bëhej nënë, nga martesa me milionerin maqedonas, Adelina Tahiri u pyet shpesh herë se çfarë gjuhe do t’i mësonte djalit. Ka kaluar plot një vit që kur Jon ka ardhur në jetë dhe këngëtarja po i mëson shqip.

Në një video të publikuar në ‘Instastory’, ajo i flet djalit në gjuhën shqipe dhe e mëson që të dhurojë puthje.

Etiketa: Adelina Tahiri