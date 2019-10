Administrator Falimenti Shoqëria EVIOR shpk Vlorë: Njoftim Ankandi II

Ju sugjerojme

NJOFTIMI i Ankandit të dytë i shpallur datë 22.10.2019

1.Autoriteti shites: Rrapo Xhaferaj. Administratori Falimentit te shoqerise “EVIOR” Sh.P.K -Vlore Adresa :lagjia “11 Janari” , prane ish ndermarjes se Bonifikimit dhe KSHA -Vlore,Nr Telefonit 0693099166









2. Data e zhvillimit te ankandit te dyte 22 Nentor 2019 ora 12 00

3. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Shitjet me ankand të hapur

4. Objekti i Shitjes: Fabrika e prodhimit te letres se guzhines dhe higjenike – Vlore,Automjet e transportit ATP me targe VL1849C dhe JEEP me targe Vl1797 C

5. Përshkrim i shkurtër i objektit te shitjes: Objekti i mesiperm i shitjes ndodhet ne qytetin e Vlores , prane ish ndermarjes se bonifikimit , eshte fabrike e montuar ne gjendje shume te mire pune e blere ne vitin 2008, shiten vetem makinerite dhe pajisjet dhe mjetet e transportit veç e veç.

6. Subjektet e interesuara mund të njihen me asetet në adresën. Prane ish ndermarjes se Bonifikimit dhe KSHA -Vlore

Vlera fillestare e ankandit :

Fabrika e prodhimit te letres se guzhines dhe higjenike=708,403 euro me tvsh . Automjet i transportit ATP me targe VL1849C=2,220 Euro me tvsh Autoveture JEEP me targe Vl1797 C=2,128 Euro me tvsh

7. Vendi i zhvillimit te ankandit: Zyra e administratorit te falimentimit , lagjia “ Hajro çakeri” RR. Sulejman Delvina , pallati Murra kati 3, prane gjykates se faktit Vlore.

8. Ftohen subjektet e interesuara të paraqesin ofertat me zarf të mbyllyr. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: Data 20 Nentor 2019 ora 1200 ,prane zyres se administratorit te falimentimit-Vlore

9. Oferta paraqitet në përputhje me pikën V, të standartit nr 5, të “Standarteve Kombëtare për Administrimin e Masës së Falimentit” miratuar me VKM nr. 124 datë. 06.12.2013.

10. Do te shpallet fitues, pjesëmarrësi ofertues qe ofron vlerën më të lartë në favor të autoritetit shitës për blerjen e objektit të shpallur për shitje.

11. Informacion mbi dokumentet e ankandit: Dokumentet standarde te ankandit përbehen nga:

Formulari i njoftimit;

Kërkesa për pjesëmarrje;

Formulari i ofertës;

Ftesa për oferte;

Formulari i njoftimit te fituesit;

Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;

Procesverbali i Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.

12. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit.

Rrapo Xhaferaj