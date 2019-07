Adrola Dushi: Dua të kem fëmijë sa një skuadër futbolli

Ju sugjerojme

Modelja e njohur Adrola Dushi është nënë e një djali të quajtur Troi, i cili ka ardhur në jetën e saj si fryt i dashurisë me ish-bashkëshortin Adis Patushi. Ajo është tejet e dhënë pas tij dhe duket se kështu do të jetë edhe me fëmijët e ardhshëm. Nëse mendoni se Adrola mund të dëshirojë një tjetër vëlla ose motër për Troin, gaboheni! Ajo duket se ëndrron të ketë 10 të tillë.

“E kam një ditë ëndërr që një ditë kur të jem e stabilizuar, se tani nuk jam më e stabilizuar në jetën time, të kem sa më shumë fëmijë, një skuadër futbolli…10 fëmijë dua të kem dhe shpresoj shumë t’i kem, dashtë Zoti”-është shprehur Adrola Dushi përgjatë një interviste të dhënë së fundmi për “Prive”.

Etiketa: adrola dushi