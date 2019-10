Ahmataj rikthen te fitorja Tiranën, Bylis ngec, por qëndron në krye

Ju sugjerojme

Janë zhvilluar tre takimet e para të fazës së dytë të Kategorisë Superiore, ku nuk munguan rezultatet befasuese.

Bylisi kryesues është ndalur në barazim 0-0 ndaj Teutës, duke mbajtur kreun me 17 pikë. Ky barazim i ngjit durrsakët në kuotën e 16 pikëve në vendin e katërt. Tirana i bashkangjitet kreut me 17 pikë, duke u futur në valle me Bylisin dhe Partizanin.









Fitorja 3-0 në ndeshjen debutuese të Julian Ahmataj kundër Luftëtarit në transfertë i pozicionon përkohësisht në vendin e dytë bardheblutë.

Fitore me shifra të njëjta, 3-0 mori edhe Laçi që iu imponua Vllaznisë, Në Kurbin u luajt një takim mjaft i luftuar, por golat e Nëabueze dhe Lushkaj i dhanë fitoren bardhezinjve, që ngjiten përkohësisht në vendin e 7-të me 13 pikë, aq sa Skënderbeu që luan nesër ndaj Flamurtarit.

Takimi mbyllës i javës së 10-të është ai mes Partizanit dhe Kukësit.