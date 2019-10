Ahmeti: Një nga takimet më konstruktive, le të fitoj më i miri

Ju sugjerojme

Një ndër takimet më konstruktive! Kështu e ka cilësuar kreu i BDI-së, Ali Ahmeti mbledhjen me liderët politik për caktimin e 12 prillit si datë të re të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut.

“Mund të them se ky është një nga takimet më konstruktive që kam pasur deri më tani. Të gjitha partitë politike thanë se alternativa jonë e vetme është Bashkimi Evropian. Kemi biseduar se për vendin tonë është me rëndësi që të bëhet ratifikimi i marrëveshjes për anëtarësim në NATO nga të gjitha vendet që akoma nuk e kanë ratifikuar. Gjithashtu pas ratifikimit të miratohet Ligji për Mbrojtjen. Kështu vendosëm bashkarisht që në 12 prill të mbahen zgjedhjet. Me rëndësi është që zgjedhjet të jenë të pranueshme dhe demokratike, të lira sipas gjitha standardeve. Le të fitojë më i miri”– tha Ahmeti.









Etiketa: 12 prill 2020