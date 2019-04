Korrupsion me “Air Albania”, Hahn: Kemi dijeni, do nisim verifikimet

Ju sugjerojme

Komisioneri i Zgjerimit, Johannes Hahn konfirmon se Komisioni Europian ka dijeni mbi shqetësimet dhe shkeljet e mundshme të MSA nga qeveria në rastin e aeroportit të Vlorës dhe kompanisë “Air Albania”. Ky pohim i Komisionit bëhet në përgjigjen zyrtare ndaj pyetjes me shkrim të eurodeputetit Paul Rübig. Shqetësime mbi aeroportin e Vlorës janë ngritur fillimisht nga opozita, më pas nga shtypi i specializuar, por edhe nga media europiane, si “Die Presse” e “Der Standard”.

Edhe deputeti hollandes Omtzigt në janar 2019 ju drejtua me pyetje me shkrim ministrit të Jashtëm Stefan Blok lidhur me parregullsitë, shkeljet e korrupsionin e dyshuar në këto dy projekte. Në përgjigjen e tij në ministri Blok i referohej një hetimi të thelluar nga Komisioni Europian.

Në këtë linjë duket se është edhe komisioneri Hahn në përgjigjen e tij. Ai thekson se Komisioni i kushton shumë rëndësi këtij aspekti dhe se në muajt në vijim është planifikuar një kontroll e verifikim i plotë e i përgjithshëm i këtyre e rasteve problematike me tenderat e konkurrencën.

PARLAMENTI EUROPIAN

Pyetje parlamentare bazuar në nenin 130 të Rregullores.

Drejtuar: Përfaqësueses së Lartë për Politikën e Jashtësme e të Sigurisë të BE znj. Federica Mogherini/Komisioni Europian

Nga: Dr. Paul Ruebig, deputet i Parlamentit Europian

Lënda: shkelje ligjore në fushën e prokurimeve dhe konkurrencës nga Qeveria e Shqipërisë

Teksti: Bazuar në shumë raportime mediatike në Shqipëri kanë ndodhur shkelje ligjore në fushën e prokurimeve dhe konkurrencës lidhur me krijimin e linjës ajrore “Air Albania” si dhe me ndërtimin e aeroportit të Vlorës.

Ato tregojnë se në këto dy raste përcaktimet e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit janë shkelur; po ashtu ato bien në kundërshtim me normat e Organizatës Botërore të Tregtisë (WTO). Më tej, sipas raportimeve mbi këto raste, organet mbikëqyrëse në Shqipëri nuk e kanë përmbushur rolin e tyre.

Në lidhje me sa më lart ju drejtojmë këto pyetje:

– A përputhen vlerësimet ligjore të këtyre raportimeve mediatike mbi shkelje ligjore në fushën e prokurimeve dhe konkurrencës nga Qeveria e Shqipërisë me opinionin ligjor të Komisionit Europian?

– Në rast se po: cilat janë veprimet konkrete të Komisionit Europian në dy rastet e lartpërmendura si dhe në përgjithësi në të ardhmen në mënyrë që në Shqipëri të zbatohen rregullat e prokurimit e të konkurrencës dhe kështu të respektohen detyrimet që rrjedhin nga Marreveshja e Stabilizim Asociimit si dhe normat e Organizatës Botërore të Tregtisë?

Dr. Paul Rubig



Etiketa: Air Albania