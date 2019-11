Aksident i rëndë në Itali, humb jetën 49-vjeçari shqiptar

Ju sugjerojme

Një aksident tragjik ka ndodhur gjatë natës në Itali, ku raportohet se një 49-vjeçar shqiptar ka humbur jeten.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Fossano. 49 vjeçari me iniciale M. A ishte duke udhëtuar me një makinë “Fiat 500” kur është përplasur me një makinë tjetër, që po drejtohej nga një grua.









Në këtë aksidenti është përfshirë edhe një makinë e tretë. Sipas policisë, kanë mbetur të plagosur edhe tre persona të tjerë, por me plagë të lehta.

Për shkak të aksidentit, rruga është bllokuar për më shumë se 2 orë.

Etiketa: aksident ne itali