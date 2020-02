Aksident i rëndë në Vlorë, “Volkswagen”-i hyn poshtë kamionit (FOTO)

Ju sugjerojme



Një aksident ka ndodhur në Vlorë pak çaste më parë. Nga aksidenti raportohet se një persona ka mbetur i plagosur. Aksidenti ndodhi te zona e njohur si Uji i Ftohtë, ku një automjet tip “Volkswagen” golf me targa AA162YU është përplasur me kamionin me targa AA419GS.

Pjesa e përparme e autoveturës ka përfunduar e gjitha poshtë kamionit. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i golfit ka mbetur i plagosur dhe është transportuar në spital ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.









Policia ndodhet në vendngjarje dhe po heton shkaqet e këtij aksidenti.