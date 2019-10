Aksident i rëndë te TEG-u, makina përplas motorin, vdes 46-vjeçari

Ju sugjerojme

Pak orë pas aksidentit tragjik tek Shkëmbi i Kavajës ku si pasojë humbi jetën një këmbësor, një tjetër aksident i rëndë ka ndodhur në aksin rrugor Tiranë-Elbasan.

Raportohet se pranë rrethrrotullimit të TEG-ut, rreth orës 18:45 një makinë ka përplasur një motoçikletë, e për pasojë ka humbur jetën drejtuesi i saj L.M., 46 vjeç. Ndërkohë drejtuesi i automjetit E.Ç., është shoqëruar nga policia, e cila ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të aksidentit.









Tiranë/Informacion Paraprak

Rreth orës 18:45 në Farkë automjeti me drejtues E. Ç është përplasur me një motoçikletë me drejtues L. M.,46 vjeç. Si pasojë e përplasjes dhe plagëve të marra ka ndërruar jetë në spital, drejtuesi i motoçikletës shtetasi L. M. Drejtuesi i automjetit shtetasi E. Ç është shoqëruar në komisariat për veprime të metejshme hetimore.Policia rrugore po vijon punën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, dhe shkakut të aksidentit.

