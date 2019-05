Aksident në aksin Fier–Patos, plagosen dy persona

Ju sugjerojme

Një aksident me pasojë plagosjen e dy personave, ka ndodhur pasditen e sotme në aksin rrugor Fier – Patos. Sipas policisë, aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur “Portëz”, ku një mjet tip “Volkseagen” me drejtues një 30-vjeçar me inicialet M.M, është përplasur me mjetin tip “Benz” me drejtues një 25-vjeçar me inicialet A.G.

Njoftimi i policisë:

Fier

Informacion paraprak

Në datën 20.05.2019, në aksin rrugor Fier – Patos, në vendin e quajtur “Portëz” mjeti tip “Volkswagen” me drejtues shtetasin M.M, 30 vjeç, banues në Patos është përplasur me mjetin tip “Benz” me drejtues shtetasin A.G, 25 vjeç, banues në Roskovec.

Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar pasagjeret në mjetin tip “Volkswagen”, shtetaset E.M, 77 vjeçe dhe D.M, 52 vjeçe të cilat ndodhen nën kujdesin e mjekëve në Spitalin Rajonal Fier jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për dokumentimin ligjor dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

