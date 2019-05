Aksident në aksin Shkodër-Lezhë, humb jetën një person

Ju sugjerojme

Një aksident është shënuar pak momente më parë në aksin Lezhë-Shkodër me pasojë vdekjen e një personi. Aksidenti ka ndodhur në zonën e ‘Kryqëzimit të Gjadrit’ në autostradën Lezhë-Shkodër.

Mësohet se mjeti me drejtues shtetasin A.H., 36 vjeç, banues në Shkodër, është përplasur me një motoçikletë me drejtues shtetasin N.Gj., 76 vjeç banues në Lezhë dhe pasagjere shtetasja N.Gj.,75 vjeçe, banuese në Lezhë.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë drejtuesi i motoçikletës shtetasi N.Gj, dhe ka mbetur e dëmtuar pasagjerja e cila është transportuar në spitalin Rajonal të Lezhës ku ndodhet nën kujdesin mjekësor.

Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në polici dhe po hetohet për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Etiketa: aksident