Aksident në Elbasan, drejtuesit e mjeteve dhe pasagjerët në spital

Një aksident i rëndë ka ndodhur këtë mbrëmje në qytetin e Elbasanit, ku një automjet tip “BMW” është përplasur me një mjet tip “Ford”. Policia lokale bën me dije se kanë mbetur të plagosur drejtuesit e mjeteve dhe dy pasagjerë, të cilët ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Siç shihet nga pamjet e siguruara më poshtë mjeti tip “BMW” ka dalë jashtë rruge dhe ka përfunduar në një lokal buzë rrugës. Deri më tani mësohet se shkak për këtë aksident të jetë bërë shpejtësia tej normave të lejuara. Përplasja ka qenë shumë e fortë, siç shihet automjeti ka marrë dëmtime të mëdha në pjesën e përparme.

Njoftimi i policisë:

Në unazën e qytetit Elbasan, pranë stacionit të trenit, mjeti tip “BMW” me drejtues shtetasin I.D., është përplasur me mjetin tip “Ford” me drejtues shtetasin A.K, Si pasojë e aksident janë dëmtuar lehtë dy drejtuesit e mjeteve dhe 2 pasagjerë, të cilët ndodhen në Spitalin e Elbasanit, jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkakut të aksidentit.

Etiketa: aksident