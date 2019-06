Aksident në Fushë Krujë, plagosen drejtuesit e mjeteve

Ju sugjerojme

Njoftimi i Policisë

Krujë/Informacion Paraprak

Më datë 30.06.2019, rreth orës 22:10, në autostradën Fushë Krujë-Krujë, një mjet tip fiat me drejtues shtetasin B.L.,është përplasur me një motorr me drejtues shtetasin I.L., për pasojë janë aksidentuar të dy drejtuesit e mjeteve , të cilët u transportuan në Spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Grupi Hetimor ndodhet ne vendngjarje dhe po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit.

