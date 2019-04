Aksident në Itali/ Vdes shqiptari, i vëllai në gjendje kritike

Ju sugjerojme

Një aksident tragjik ka ndodhur ditën e sotme në rrugën Kennedy, në Pianvallico të Firences, raportojnë mediat lokale. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën një shqiptar dhe janë plagosur rëndë dy të tjerë. Viktima është 26-vjeçari me iniciale K.E., ndërsa të plagosurit janë të moshës 19 dhe 26 vjeç. Mësohet se një prej të plagosurve është vëllai i viktimës. Ata janë transportuar me urgjencë drejt spitalit dhe ndodhen në gjendje kritike për jetën. Ende nuk dihen shkaqet reale të aksidentit, ndërsa dyshohet se ata po lëviznin me shpejtësi tej normave të lejuara.

Etiketa: aksident tragjik