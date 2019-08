Aksident në Korçë, makina përplaset me autobuzin, 3 të plagosur

Ju sugjerojme

Një aksident i rëndë ka ndodhur në aksin Korçë-Billisht. Një makinë është përplasur me një autobus. Burime nga policia sqarojnë se 3 persona janë plagosur, por ende nuk dihet gjendja e tyre shëndetësore.

Aksidenti ka ndodhur në afërsi të fshatit Kuç i Zi, ku një mjet tip autobus me drejtues shtetasin Xh.K është përplasur me një mjet tip “Mitsubishi” me drejtues shtetasin A.H. Paraprakisht shkak i aksidentit dyshohet se është parkalimi i gabuar i makinës “Mitsubishi”.

Etiketa: 3 te plagosur nga aksidenti ne korce