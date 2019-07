Aksident në Lezhë, një i plagosur

Ju sugjerojme

Një aksident ka ndodhur këtë pasdite në aksin rrugor Lezhë-Shëngjin. Një mjet ka përplasur një motoçikletë, drejtuesi i së cilës është plagosur dhe është dërguar në spitalin e Lezhës. Nuk dihen ende shkaqet e këtij aksidenti.

Lezhë/Informacion paraprak

Në aksin rrugor Lezhë-Shëngjin, në vendin e quajtur “Sakë”, mjeti me drejtues shtetasin B.T., është përplasur me motoçikletën me drejtues shtetasin T.D., 60 vjeç, banues në Lezhë.

Si pasojë e përplasjes ka mbetur i dëmtuar drejtuesi i motoçikletës, i cili është transportuar në spitalin Rajonal të Lezhës

Grupi hetimor vazhdon veprimet në vendngjarje për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

