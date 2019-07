Aksident në Milot, tre të plagosur, një në gjendje kritike

Ju sugjerojme

Një aksident i rëndë ka ndodhur këtë pasdite në Milot. Sipas raportimeve nga vendgjarja janë plagosur tre persona, ku një prej tyre është në gjendje kritike për jetën. Ende nuk dihen shkaqet e aksidentit, por të aksidentuarit janë nisur me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Mësohet se policia ndodhet në vengjarje për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.

Njoftimi i Policisë

Lezhë/Informacion paraprak

Në aksin rrugor Milot-Rreshen, në Fushë-Milot, mjeti me drejtues shtetasin E.H.,23 vjeç, banues në Tropoje është përplasur me mjetin me drejtues shtetasin A.M., 49 vjeç, banues në Tiranë

Si pasojë e përplasjes kanë marrë demtime dhe janë transportuar në spitalin e Traumës Tiranë, drejtuesit e mjeteve si dhe shtetasi F.S., 46 vjeç,banues në Tiranë, i cili ndodhej si pasagjer në mjetin me drejtues A.M.

Grupi hetimor vazhdon veprimet në vendngjarje për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

