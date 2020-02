Aksident në Yzberisht, makina përplas dy këmbësorë (Foto)

Ju sugjerojme



Një aksident ka ndodhur këtë mbrëmje në Yzberisht. Sipas informacioneve paraprake, dy persona kanë mbetur të plagosur. Identitetet e tyre ende nuk bëhen me dije por mësohet se janë transportuar me ambulancë drejt spitalit për të marrë ndihmë mjekësore.

Një kalimtar i rastësishëm ka mbrojtur nënën me fëmijën duke dalë vetë para makinës. Në këtë moment bëhet me dije se i riu ka mbetur i plagosur si pasojë e përplasjes dhe është transprtuar me urgjencë në Spital.









Mësohet se gjendja e tyre është jashtë rrezikut për jetën. Burime për Mapo.al, raportojnë se automjeti tip “Golf” ka devijuar në rrugë për shkaqe ende të paqarta duke përplasur kalimtarët. Policia dhe Grupi Hetimor ndodhen në vendngjarje për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.

