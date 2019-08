Lushnje/ Makina hyn në lulishte dhe përplas familjen, vdes gruaja

Ju sugjerojme

Një aksident i rëndë me pasojë një të vdekur dhe dy të plagosur ka ndodhur mbrëmjen e djeshme rreth orës 23:10 në qendër të qytetit në lagjen “Skënder Libohova”.

Një makinë tip “Volkswagen” me targa AA 001 FT me drejtues një 22-vjeçar me inicialet A.H. në gjendje të dehur që po lëvizte me shpejtësi ka dalë nga rruga duke kaluar bordurën rreth 60 cm dhe ka marrë përpara një familje që ishte në lulishte duke duke pirë kafe, ndërsa ka thyer edhe disa pemë. Si pasojë ka humbur jetën në spital gruaja Teuta Aliçkolli 50-vjeçe, ndërsa janë plagosur burri Alfred Alickolli 54-vjeç dhe djali Ani Aliçkolli 24-vjeç.

Gruaja ishte duke qëndruar në lulishte së bashku me burrin dhe djalin në momentin që furgoni erdhi me shpejtësi dhe e zuri poshtë. 50-vjeçarja u transportua me shpejtësi në spital, por gjendja shëndetësore ishte mjaft e rëndë, pasi makina e zuri poshtë dhe nuk arriti që t’u mbijetonte plagëve.

Burri dhe djali i viktimës ndodhet në spital me plagë të rënda, por jashtë rrezikut për jetën. Zona në atë orar ka qenë mjaft e populluar dhe në lulishte disa mjaft persona, por fatmirësisht bilanci nuk ka qenë më i rëndë.

Njoftimi i policisë

Specialistët e Sektorit të Qarkullimit Rrugor në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, arrestuan në flagrancë shtetasin: A.H, 22 vjeç, banues në Lushnje.

Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi në datën 10.08.2019, rreth orës 23:10, në lagjen “Skënder Libohova”, duke drejtuar në gjendje të dehur mjetin tip “Volkswagen” ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në lulishten e qytetit.

Për pasojë ka ndërruar jetë shtetasja T.A, 51 vjeçe, dhe është dëmtuar bashkëshorti i saj, shtetasi F.A, 54 vjeç dhe djali i tyre Q.A, 24 vjeç, të cilët ndodheshin në lulishte.

Shtetasi F.A dhe Q.A ndodhen në Spitalin e Lushnjes nën kujdesin e mjekëve.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje për veprime të mëtejshme proceduriale.

