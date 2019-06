Aksidentet e frikshme me motor, shikoni videon dhe mos ecni shpejt

Ju sugjerojme

Shpejtësi vret. Kjo është motoja në gjithë botën. Shpejtësia vret edhe nëse je me makinë, edhe nëse ecën me motor. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, shikohen aksidentet më të frikshme me motor.

Shumica e drejtuesve të motorave kanë vdekur në aksidentet që ndodhen në videon e mëposhtme, prandaj këshilla më e mirë është që të mos ecni shpetj. Këto aksidente kanë ndodhur në gara me motora, prandaj kur të ecni shpejt, shikoni këtë video dhe kini kujdes.

