Aksidenti i Mira Kazhanit/ Denoncimi: Po e mbron Rama dhe Veliaj

Pas aksidentit të ndodhur pasditen e sotme, ku gazetarja e njohur Mira Kazhani ka përplasur me makinë një këmbësor në autostradën Tiranë-Durrës, ka patur shumë reagime dhe denoncime. Në Facebookun e ish-kryeministrit Berisha kanë mbërritur denoncimet e qytetarëve të cilët shprehen mjaft të revoltuar, pasi sipas tyre policia thotë që viktima është nën kujdesin e mjekëve por nuk tregojnë asgjë në lidhje me gjendjen e tij shëndetësore.

Ndër të tjerët denoncuesit shprehen se: “Disa redaksi lajmesh e kane informacion, por nuk e publikojne, sepse per Mira Kazhanin ka nderhyre Erion Veliaj dhe shefat e medhenj te policise. Telefonata te rendesishme jane bere edhe nga kryeministria. Shoqja e ngushte e Mira Kazhanit eshte nje nga grate qe preferon aktualisht Edi Rama, i cili i ka besuar nje rubrike ne ERTV”-shkruan denoncuesi.

Statusi i plotë i Berishës

Nje fshehje dhe manipulim kriminal me urdher nga lart i aksidentit te nje njeriu qe tani po lufton me jeten! Te dashur miq, gazetarja Mira Kazhani ka aksidentuar rende nje njeri sot ne dreke.

E gjithe makineria kriminale e narkoshtetit nga kreu i meduzes tek Lal Plehu denoncohen se jane angazhuar ne mbulimin dhe manipulim kriminal te ngjarjes tragjike te nje njeriu qe po lufton me vdekje ne spital.

Duke denuar me ashpersine me te madhe kete qendrim, manipulim kriminal te ketij aksidenti i uroj te aksidentuarit sherim te plote.

Mirembrema doktor! Dua te denoncoj perfshirjen e policise ne manipulimin dhe fshehjen e se vertetes per aksidentin e shkaktuar sot nga Mira Kazhani.

Çdokujt mund t’i ndodhë një aksident i tille fatkeq, por eshte revoltuese, kur policia behet pale, ne kete rast, me dike qe ka mbrojtjen e pushtetit dhe nuk thote te verteten per te aksidentuarin.

Disa redaksi lajmesh e kane informacion, por nuk e publikojne, sepse per Mira Kazhanin ka nderhyre Erion Veliaj dhe shefat e medhenj te policise. Telefonata te rendesishme jane bere edhe nga kryeministria. Shoqja e ngushte e Mira Kazhanit eshte nje nga grate qe preferon aktualisht Edi Rama, i cili i ka besuar nje rubrike ne ERTV.

Policia thote se i aksidentuari po ndiqet nga mjeket pa shpjeguar gjendjen e tij, siç ben zakonisht.

E verteta eshte se i aksidentuari ndodhet ne gjendje shume te rende ne spitalin ushtarak dhe, per shkak te demtimeve te renda, nuk eshte identifikuar ende.

Ai eshte ne koma, me frymemarrje artificiale, pasi ka pesuar goditje te rende ne koke, goditje te forte ne kraharor dhe ka çarje te mushkerise.

Policia nuk i thote keto ne njoftimin e vet, por kujdeset t’u thote njerezve se gazetarja qe financohet nga Erion Veliaj dhe nuk dihet si e ka vene pasurine keto vitet e fundit, eshte vene ne dispozicion te hetimeve.

Duke uruar qe i aksidentuari ta kaloje rrezikun per jeten, ju kerkoj ta publikoni kete informacion, qe tregon sesa pa dinjitet i trajton kjo qeveri jetet e atyre qe nuk kane lidhje me pushtetin, edhe kur keto jete jane ne vijen qe i ndan ata me vdekjen.

Me respekt, nga nje oficer policie, qe i vjen turp nga uniforma qe mban”

