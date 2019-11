Aksidenti i rëndë, përplasen tre makina në Fushë Krujë-Milot

Ju sugjerojme

Një aksident i rëndë është regjistruar rreth orës 19:00 në autostradën Fushë Krujë-Milot.

Tre automjete janë përfshirë në aksident, Benz-i është me targa AA 080 ZI, Audi me targa AA 381 UH dhe një mjet tjetër me me targa AA 242 KJ









Sipas policisë, shkak për aksidentin ka qenë shpejtësia tej normave me të cilën udhëtonte makina tip Audi dhe një tentativë e gabuar për parakalim.

Sipas informacioneve paraprake, dy persona janë plagosur rëndë dhe janë dërguar me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë.

(lajmi në përditësim…)

