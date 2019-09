Aksioni opozitar, Basha mbledh aleatët

Ju sugjerojme

Kryetari i PD, Lulzim Basha, është në një darkë informale me aleatët e PD. Mësohet se me kreun e opozitës janë kryetari i PAA, Agron Duka, Dashamir Shehi i LZHK, kreu i PDK, Nard Ndoka dhe kryerepublikani Fatmir Mediu.

Darka po zhvillohet pranë kantinës që zotëron Agron Duka në Ishëm.

Edhe pse një darkë informale, burimet thonë se aksioni i opozitës do jetë pjesë e diskutimit, sikurse qëndrimi që do të mbajë opozita pas deklaratave të Presidentit Meta se në një nga protestat e opozitës, rrezikohej djegia e Kuvendit.

PD ka deklaruar se ky ishte një skenar i Edi Ramës. Deklaratat nuk janë mirëpritur nga kampi opozitar, që kishte gjetur te Presidenti negociatorin për zgjidhjen e krizës, të cilit edhe i kërkuan të ndërhynte për rikthimin e dialogut. Opozita ende nuk ka një plan të detajuar se si do vijojë aksioni opozitar për largimin e kryeministrit Edi Rama.

Burime pranë PD dhe partive të tjera aleate bëjnë të ditur se nuk përjashtohet opsioni i rinisjes së protestave kombëtare, por një gjë e tillë do të bëhet pas samitit të BE nga ku pritet të vendoset për fatin e negociatave të Shqipërisë me BE. /A2

