Aksioni opozitar, Basha mbledh Kolegjin e Kryetarëve

Kryedemokrati Lulzim Basha ka mbledhur në selinë blu kryetarët e rretheve për të diskutuar në lidhje me vijueshmërinë e aksionit opozitar.

Mbledhja ka nisur prej orës 18.00 dhe besohet se do të jetë me një axhendë të rëndësishme që lidhet edhe me zhvillimet e fundit politike në vend.

Diskutime pritet të ketë për lëvizjet e ardhshme të opozitës në funksion të betejës politike kundër mazhorancës.

Nuk përjashtohet as nisja e protestave në një të ardhme të afërt, por njëkohësisht opozita ka pranuar edhe tryezën e dialogut, duke nisur nga ajo e Reformës Zgjedhore.

Etiketa: kriza politike