Aktori, i tmerruar nga sekretet që mund të bëjë publike Miley Cyrus

Miley Cyrus dhe Liam Hemsworth po vijojnë të lakohen për ndarjen e tyre të bujshme. Burime të shumta për mediat e huaja pretendojnë se aktori është i tmerruar nga ideja se ajo mund të flasë publikisht për jetën e tyre personale, substancat e ndaluara që ai përdorte, zënkat dhe sidomos për marrëdhënien seksuale.

Ata hamendësojnë se Liam mund të ndihej shumë i turpëruar nëse Miley do të fliste për gjërat e pazakonta që bënin brenda dhe jashtë dhomës së gjumit. Sakaq, këngëtarja po komentohet paralelisht edhe për lidhjen e saj të re me Kaitlyn Carter. Me këtë të fundit, Miley u fotografua pak kohë më parë duke u përkedhelur dhe u puthur ndërkohë që shijonin rrezet e diellit në liqenin e Comos.

