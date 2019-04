Aktorja e njohur, me shumë gjasa pjesë e politikës

Ju sugjerojme

Aktorja e njohur Scarlett Johansson nuk e përjashton mundësinë që një ditë të garojë për ndonjë post politik. Ylli i filmit “Avengers:End Game” është shprehur për “Variety” se nëse në të ardhmen do të përfshihet në qeverisje, më shumë mundësi do ta shohim në nivelin lokal sesa në atë qendror, pasi aty mendon se mund të bëjë ndryshime më të mëdha.

“Ndoshta në një të ardhme. Mendoj se mënyra më e mirë për të bërë ndryshime është politika lokale. Ndoshta në një të ardhme mund ta dëgjoj thirrjen, por tani për tani jo”- është shprehur ajo.

Scarlett ka prekur edhe të kaluarën e vështirë të saj, si edhe mënyrën sesi po e përjeton amësinë.

“Unë dhe familja ime jetonim me ndihmë sociale, merrnim ushqim me kuponë. Prindërit e mi rrisnin katër fëmijë në një shtëpi me të ardhura të ulëta në Manhattan. Mamaja ime mundohej të ishte sa më e kujdesshme që ishte e mundur. Shkaku i gjendjes së rëndë sociale edhe martesa e prindërve të mi ishte në luhatje tërë kohën”, ka rrëfyer bukuroshja.

“Kam një punë e cila është shumë aventuriste. Mund të luaj rolin e prindit dhe pastaj të shkoj të xhiroj një skenë dhe sërish të jem prind. Ka ulje-ngritje, por ka sukses. Tani për tani amësia nuk ka ndryshuar punën time, por mund ta ndryshojë pas disa viteve. Prapë është puna ajo që të udhëheq. Kam lirinë që të tjerët nuk e kanë, prandaj jam mirënjohëse”, ka përfunduar Scarlett, e cila para katër viteve u bë nënë e një vajze.

Etiketa: Scarlet Johansson