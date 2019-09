Aktorja e njohur me sklerozë poston foton e guximshme

Ju sugjerojme

Aktorja e njohur Selma Blair ka ndarë për të parën herë me ndjekësit një foto të realizuar gjatë betejës së saj me sëmundjen e sklerozës së shumëfishtë. E veshur me një kanatiere të bardhë, tullace, me shenja të nxira në fytyrë, ylli i kinematografisë është komentuar së tepërmi në rrjetin social “Instagram”.

E megjithatë, 47-vjeçarja duhet thënë se ka qenë gjithmonë e hapur për betejën e saj me sklerozën dhe hapat që ka ndërmarrë për trajtimin. Ajo iu nënshtrua disa muaj më parë kimioterapisë, e cila, ndonëse është përgjithësisht e lidhur me trajtimin e kancerit, duket se po rekomandohet nga mjekët edhe për trajtimin e sklerozës. Blair u diagnostifikua me këtë sëmundje tetorin e kaluar.

Etiketa: Selma Blair