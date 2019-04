Aktorja e Teatrit i kthehet Veliajt: Edhe një herë që më pëlqeve…

Ju sugjerojme

Aktorja Ina Gjonçi i është kundërvënë kryebashkiakut Erion Veliaj, pasi ka marrë një gjobë për parkimin e makinës përpara Teatrit Kombëtar. Përmes disa videove të postuar në “Insta Story”, Ina i kërkon kryebashkiakut të Tiranës një zgjidhje për situatën kaotike të krijuar në kryeqytet për gjetjen e një vendparkimi. Më tej, ajo shtron pyetjen se edhe për sa kohë qyteti do t’i hiqet qytetarëve.

“Tani z.Veliaj meqenëse ti e do shumë teatrin, shiko çfarë ndodh kur një aktor parkon makinën afër Teatrit, ja janë policët e tu që venë gjoba. Unë mora një gjobë! Si është e mundur z.Veliaj edhe njëherë që më pëlqeve tek një intervistë tek “Mos i fol shoferit”, dhe një herë që ndodhi nuk zgjati më shumë se 72 orë…Ja ku e kam gjobën, e sheh? Një aktor shkon në teatër parkon buzë teatrit dhe pikërisht aty, aktori apo skenografi para një premiere që ti me siguri do vish ta shohësh, merr gjobë.

Merr gjobë pse parkon para teatrit, ti e ke minimalisht idenë se sa orë duhet të rrotullohesh në atë zonë të Tiranës për të gjetur parkim. Domethënë unë duhet të nisem një orë e gjysëm para që të gjej parkim dhe të arrij në kohë në prova. Ma jep ti një zgjidhje edhe për sa kohë qyteti do tu hiqet qytetarëve. Edhe për sa kohë çdo hapësirë do të shndërrohet në një hapësirë që nuk është hapësirë për ne por nuk e di se për kë”, shprehet Ina në “Insta Story”.

