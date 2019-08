Ju sugjerojme

Premiera e filmit më të ri të Quantin Tarantino, ‘Once Upon a Time in Hollywood’ është shoqëruar me një moment të sikletshëm mes Brad Pitt dhe Lena Dunham.



Foto që po bën bujë në median botërore tregon momentin kur aktorja afrohet për t’i dhënë Brad-it një puthje midis faqes dhe buzëve. Sipas ‘Cosmopolitan’ ky moment mund të jetë një keqkuptim, ose thjeshtë Lena është afruar për t’i përshpëritur atij diçka.

Etiketa: Brad Pitt